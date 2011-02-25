Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що з 2012 року в Україні запрацює ринок землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у прямому ефірі шести телеканалів в рамках проекту «Розмова з країною», відповідаючи на запитання громадян.

Президент підкреслив, що тіньова приватизація землі і використання земельних ресурсів в Україні досягли загрозливих форм і розмірів, тому необхідно швидко завершувати земельну реформу, яка триває багато років.

«Ми сьогодні готуємо земельну реформу, яка створить ринок сільськогосподарської землі і правила її використання, і товаровиробник там займатиме належне місце», - сказав він.

Глава держави зауважив, що зазвичай земельна реформа в країнах триває по 2-3 роки, але, враховуючи, скільки часу вже втратила Україна, в нашій державі цей процес треба прискорити.

«Це моя позиція. Я думаю, що в 2011-2012 роках ми маємо підійти до вирішення цих питань, щоб у 2012 році почав працювати ринок землі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент пообіцяв, що вже у цьому півріччі буде сформована і винесена на обговорення громадськості програма реформ в земельній сфері.

Крім того, в ході програми В.ЯНУКОВИЧ прийняв запрошення багатодітного фермера з Черкащини приїхати до нього в гості, пообіцявши привезти з собою всіх високопосадовців, які відповідають за реформування земельних відносин, а також підтримку багатодітних сімей, щоб чиновники побачили, як живе родина цього фермера і почули, що фермер думає про державну підтримку таких громадян, як він.

«Ви не готуйтесь, ми все привеземо з собою… Думаю, сало і цибуля знайдеться», - пожартував Президент.