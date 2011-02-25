Янукович: Україна за рік-два перестане імпортувати цукор

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує на те, що Україна за рік-два перестане імпортувати цукор й підвищить обсяги власного виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні в ефірі, відповідаючи на запитання українців у рамках проекту «Розмова з країною».

«Програма підтримки цукрової галузі діятиме в країні, й ми обов`язково зробимо так, щоб найближчим часом, рік-два, щоб ми вже не імпортували цукор до країни», – сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «замість того щоб підтримувати цукрову галузь, ми з року в рік її знищуємо». «Мені здається, якщо я пам`ятаю, у нас було близько 50 цукрових заводів, а зараз у кращому разі їх залишилася половина», – зазначив він.

Президент також нагадав, що минулого року Україна імпортувала 300 тис. тонн цукру. На сьогодні до парламенту надійшов законопроект щодо імпорту поточного року ще близько 300 тис. тонн цукру. «Це означає, що ми не плануємо зростання виробництва цукру. Це дуже погано. Я обов`язково візьму це питання під свій контроль і з цукровиробниками обов`язково зустрінуся», – запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, Президент пообіцяв дати доручення міністру аграрної політики Миколі ПРИСЯЖНЮКУ, щоб він зустрівся з виробниками цукру й узгодив програму підтримки цукрової галузі з громадськими організаціями.