На Прикарпатті для проведення весняно-польових робіт потрібно 197,1 млн. грн.

В Івано-Фанківській обл. для проведення весняно-польових робіт сільськогосподарським підприємствам потрібно 197,1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на колегії Івано-Франківської обласної державної адміністрації заступник голови ОДА Василь БРУС. За його словами, 104,8 млн. грн. – це власні кошти.

Водночас він зауважив, що для проведення весняно-польових робіт сільгосппідприємствам Прикарпаття необхідно 39,8 млн. грн. кредитних ресурсів.

В.БРУС повідомив, що в області створена робоча група, яка займається питаннями кредитування аграріїв. «Завдяки цьому 3,8 млн. грн. банківських кредитів аграрії уже отримали, а на 15 млн. грн. - оформили документи", - наголосив заступник голови облдержадміністрації.

На колегії повідомлялося, що під урожай 2011 року в Івано-Франківській області планують засіяти 322,5 тис. га, що на 1 тис. га більше, ніж у минулому, у тому числі не менше 5 тис. цукрових буряків і до 6 тис. га гречки.