Черкаські податківці виявили підпільний цех з виготовлення згущеного молока

Підпільний цех з виготовлення згущеного молока виявили співробітники управління податкової міліції ДПА в Черкаській області. В результаті проведеного огляду підпільного виробництва, співробітники податкової міліції вилучили 4 тонни виготовленого згущеного молока та обладнання для його виробництва на загальну суму 73 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління податкової міліції ДПА в Черкаській області, співробітниками управління податкової міліції ДПА в області отримали оперативну інформацію про незаконну діяльність підпільного цеху з переробки молока.

Перевіривши отриману інформацію, податківці виявили у селі Орловець Городищенського району приміщення, які належать 43-річній підприємниці, жительці м. Сміла. В установках з переробки молока було налагоджено виробництво вареного згущеного молока під назвою «Іриска».

У ході перевірки документації виявилось, що немає жодного дозволу необхідного для організації такого виробництва. Згодом, отримавши інформацію у відповідних державних органах (Черкаській обласній СЕС, Держгірпромнагяду, Черкасистандартметрології, Управління МНС та управління агропромислового розвитку), стало відомо, що даний суб’єкт підприємницької діяльності взагалі не отримував дозволів на початок роботи цеху, без яких виробництво молочних продуктів категорично забороняється.

За даним фактом порушено кримінальну справу.