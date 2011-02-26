Порошенко: гречка і борошно зникли з магазинів через непрофесійне адмінвтручання в ринкові механізми

Голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що гречка і борошно зникли з магазинів внаслідок непрофесійного адміністративного втручання в ринкові механізми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО заявив в п’ятницю ввечері в ефірі програми Шустер-Live на Першому національному телеканалі.

«Пропала вона (гречка - УНІАН) не тому, що гречки немає в країні, пропала вона внаслідок абсолютно непрофесійного адміністративного втручання в ринкові механізми визначення ціни. Що змінилося за ці два тижні? Чи з`явилася гречка в усій торговельній системі? Погана новина. Гречка не з`явилася. Пропало борошно", - зазначив П.ПОРОШЕНКО.

Він наголосив, що борошна в Україні також достатньо.

"На сьогоднішній день ми маємо результат абсолютно бездумних, я би сказав злочинних, непрофесійних дій, внаслідок яких зникло борошно. Як визначається на сьогоднішній день інфляція. На перелік дуже важливих, соціально значимих товарів в областях працюють обласні цінові інспекції, де по знакових товарах виробник йде до цінової інспекції і декларує ціну реалізації", - сказав глава Ради НБУ.

За його словами, за дуже короткий термін в Україні в світі ціна на зерно дуже зросла. Ціни на українське зерно закладались на рівні 1300 – 1400 грн. за тонну, а на сьогоднішній день українське зерно на експорті коштує 350-370 доларів за тонну. На думку П.ПОРОШЕНКА, на внутрішньому ринку справедлива ціна за тонну зерна є 2900 грн. і бути дешевше 2000-2100 грн. неможливо. Таким чином виробникам доводиться зупиняти виробництво.

"Я виробник зерна. Або я виробник борошна. Йду і кажу: я закупаю за стільки-то зерно, маю такі-то видатки на переробку, маю таку-то рентабельність і прошу мені погодити таку-то ціну на борошно. За дуже короткий термін ціна на зерно зросла в Україні і в світі надзвичайно суттєво", - заявив П.ПОРОШЕНКО.

"Ти приходиш як виробник у цінову інспекцію і кажеш: я купую його за 2100, ось моя мінімальна рентабельність, дозвольте мені продавати борошно по такій ціні. Ні, бо це вплине на показники інфляції. Ми вам не зареєструємо, права підняти ціну до рівня собівартості не дамо… І на українському ринку ви побачите лише одне борошно – російського виробника, бо їх ніхто не контролює. Воно коштує в півтора раза дорожче, а наші виробники зупинились. Такою ціною ми досягаємо стабільних показників інфляції", - зазначив П.ПОРОШЕНКО.