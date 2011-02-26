Держрибагентство хоче розглянути на РНБО захист націнтересів у галузі рибного господарства

Державне агентство рибного господарства України звернулось до Президента України з пропозицією винесення на розгляд засідання Ради національної безпеки і оборони питання «Про невідкладні заходи щодо забезпечення сталого розвитку відповідального рибальства і рибного господарства України і захисту національних інтересів у цій галузі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держрибагентства, про це йшлося на Колегії комітету рибного господарства України, на якій розглядалися питання стратегічного розвитку галузі до 2015 року.

Окреслюючи позитивні тенденції розвитку галузі, голова Державного агентства рибного господарства України Віктор ДРОНИК зауважив, що у 2010 році всього за державним замовленням “вселено у рибогосподарські водні об’єкти України 10,3 млн. екземплярів молодняку цінних промислових видів риб, та видів, занесених до Червоної книги України. У тому числі, за його словами, “в Азово-Чорноморський басейн вселено майже 3,8 млн. екз. молоді судака та осетрових видів риб”. Голова агентства також наголосив на активізації роботи рибоохоронних органів. За словами В.ДРОНИКА, “протягом 2010 року органами рибоохорони викрито 117,4 тис. порушень правил рибальства. Це у свою чергу позначилося на вилові риби. Зокрема, у Азовському та Чорному морі виловлено у 2010 році 69,7 тис. т, що більше, ніж минулого року на 3,6 %. Це найбільший рівень вилову в Азово-Чорноморському басейні за останні вісім років”.

При цьому В.ДРОНИК зазначив, що у попередні роки не забезпечувалося фінансування Національної програми будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002-2010 роки та Програми розвитку інфраструктури ринку риби, інших водних живих ресурсів та харчової продукції, що з них виробляється. “Більш як п’ятнадцять років державою не виділялись кошти на розвиток інфраструктури ринку рибного господарства, майже не здійснюється капітальний ремонт гідротехнічних споруд, які знаходяться у державній власності, не відбувається модернізація та будівництво нових рибовідтворюючих та рибопереробних заводів”, - констатував В.ДРОНИК.

Відтак, керівництво Держкомрибгоспу звернулось до Президента України з пропозицією винесення на розгляд засідання Ради національної безпеки і оборони питання «Про невідкладні заходи щодо забезпечення сталого розвитку відповідального рибальства і рибного господарства України і захисту національних інтересів у цій галузі». Рада національної безпеки і оборони України питання про пріоритети гарантування продовольчої безпеки держави, у тому числі і такої важливої складової економіки країни, якою є рибна галузь планує розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони у першому півріччі 2011 року”, - повідомили в прес-службі Держрибагентства України.