Янукович планує до 2014 року реформувати українське село

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про намір реалізувати до 2014 року активні реформи на селі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу ICTV.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, представники аграрного бізнесу, які володітимуть та використовуватимуть сільськогосподарські землі, повинні забезпечити розвиток прилеглих сільських населених пунктів.

«Ми плануємо до 2014 року практично «закрутити» по всім напрямкам реформи в аграрному секторі економіки», - заявив Президент.

За його словами, ці реформи повинні покращити життя селян, яких в Україні близько 15 млн. «Це лікарня, це школа, це культурне обслуговування, клуби і, безумовно, дороги», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ на пріоритетних напрямках реформ на селі.