Івано-Франківська область планує продати Аграрному фонду 20 тис. т зерна

Івано-Франківська область планує продати Аграрному фонду України 20 тис. тонн продовольчого зерна по форвардних закупівлях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Івано-Франківської обласної держадміністрації Василь БРУС на колегії ОДА.

За його словами, "ми вже такі документи подали", які передбачають реалізацію близько 20 тис. тонн продовольчого зерна в АФУ.

Він позитивно оцінив форвардні закупівлі, які, на його думку, є позитивною формою співпраці сільськогосподарських товаровиробників з державою.

В. БРУС також повідомив, що вже 19 сільгосппідприємств Прикарпаття подали заявки на укладення форвардних контрактів з Аграрним фондом.

Довідка УНІАН. 16 лютого прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Аграрному фонду почати форвардні закупівлі зерна. Уряд виділив для форвардних закупівель 5 млрд. грн.