ПР просить ВР відмінити мита на ввезення гречки з Китаю

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ від імені уряду просить парламент цього тижня розглянути закон про відміну імпортного мита при ввезенні в Україну гречки з Китаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів.

За словами О.ЄФРЕМОВА, нині в Україну ввозиться достатня кількість гречки.

"У березні уряд вирішить цюя проблему і не потрібний тут ніякий ажіотаж", - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, якщо парламент відмінить митні збори, то ціна на гречку складатиме 14 грн. за кілограм.

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зазначив, що цей законопроект парламент розгляне відповідно до рішення профільного комітету і науково-експертного управління Верховної Ради. За його словами, завтра, 1 березня, це питання буде винесено на голосування для включення його до порядку денного роботи ВР, а пізніше і на розгляд для ухвалення конкретного рішення.

Як повідомляв УНІАН 2 листопада 2010 року Верховна Рада відмовилася встановити ставку мита 0% на деякі найменування продуктів.

За прийняття відповідного проекту закону "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України", внесений Кабінетом міністрів, проголосували лише 183 народні депутати з 423, зареєстрованих в сесійній залі.

Уряд вказав, що ухвалення законопроекту грунтується на необхідності забезпечення продовольчої безпеки України і недопущення стрімкого зростання цін на окремі види зернових культур і соціально значимі продовольчі товари.

Проектом закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" передбачалося до 1 червня 2011 року зменшення імпортного мита на молоко і вершки в порошку, гранулах або в інших твердих видах; олія вершкова; картопля; жито і гречку до 0%.