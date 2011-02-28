БЮТ вимагає продовжити до 2015 року мораторій на продаж землі

Фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає прийняти рішення про продовження дії мораторію на продаж сільськогосподарських земель до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради заявив лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, фракція вимагає, щоб це рішення було поставлене на голосування в середу, 2 березня, оскільки Україна ще не готова до продажу земель. "Багато чого немає для того, щоб дійсно можна було впровадити ринок продажу сільськогосподарських земель", - сказав І.КИРИЛЕНКО.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що це питання доцільно було б розглянути після проведення 23 березня парламентських слухань про стан ринку земель сільськогосподарського призначення. "На ухвалення рішення можна було б вийти після парламентських слухань. Але якщо ви наполягаєте на негайному розгляді, то це право опозиції", - сказав В. ЛИТВИН.