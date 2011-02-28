Клюєв запевняє, що в березні Україна буде забезпечена гречкою та борошном

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ запевняє, що у березні Україна буде забезпечена гречкою і борошном.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту А.КЛЮЄВ повідомив, що "підписаний контракт на 20 тис. тонн" гречки.

За його словами, якщо Верховна Рада ухвалить два законопроекти, що стосуються цього питання, то "ця гречка буде по 14 грн.". За його словами, 20-22 березня "перша партія вже буде в Україні".

Як сказав А.КЛЮЄВ щодо борошна, "400 тис. тонн зерна віддали на борошномельні підприємства". При цьому він зазначив, що "у нас ще є близько 1 млн. тонн зерна в Аграрному фонді і в державному резерві". За словами А.КЛЮЄВА, з борошном "проблем не буде".