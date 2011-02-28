У березні АПК отримає по 100 тис. тонн дизельного пального та бензину - Клюєв

У березні агропромисловий комплекс отримає по 100 тис. тонн дизельного палива і бензину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

А.КЛЮЄВ зазначив, що "у березні нададуть 100 тис. тонн дизельного палива і 100 тис. тонн бензину на сільське господарство, і там проблем не буде".

За його словами, також держава планує надати підприємствам АПК мінеральні добрива за пільговими цінами. При цьому А.КЛЮЄВ додав, що ціна на ці добрива складатиме "мінус 10% від гуртової ціни, яка існує на підприємствах хімічної галузі".