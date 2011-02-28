Міжнародна корпорація A.S. Watson Group придбала 100% акцій мережі «DЦ» в української компанії «Аснова Холдинг».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мережі.

Як зазначається в повідомленні, з березня ц.р. у мережі «DЦ» відбудеться ребрендинг, в результаті якого мережа одержить назву Watsons. Також буде запущена нова бонусна програма для постійних клієнтів – Watsons Club, яка поступово замінить нинішній дисконтний «DЦ Клуб».

За даними прес-служби, цього року планується відкрити 60 магазинів мережі в Україні, а впродовж п`яти років довести кількість магазинів до 500, інвестувавши в розвиток мережі 300 млн. грн.

У прес-службі уточнили, що A.S. Watson Group придбала контрольний пакет компанії «ДЦ Україна» в 2006 році. З 2006 року під управлінням А.S. Watson Group мережа «DЦ» зросла зі 112 до 212 магазинів.

Довідка УНІАН. Компанія «ДЦ Україна» – оператор українського ринку роздрібної торгівлі у форматі drogerie.

Згідно з даними сайту, станом на 27 грудня 2010 р. мережа «DЦ» включає 203 магазини у 26 регіонах і 28 аптек у трьох регіонах України.

Компанія «ДЦ Україна» входить до складу глобальної корпорації A.S. Watson Group (управляє більш як 8 тис. 300 магазинами в 34 країнах - у Західній і Східній Європі, Азії й на Філіппінах).