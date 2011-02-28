БЮТ: ухвалення законопроекту №8053 призведе до монополізації експорту сільгосппродукції

БЮТ виступає проти ухвалення законопроекту №8053, який обмежує право експорту об`єктів державного цінового регулювання тільки їхніми виробниками і державним агентом, що фактично призведе до монополізації експорту сільгосппродукції.

Про це заявив народний депутат від БЮТ, міністр праці і соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він нагадав, що всі автори даного законопроекту є представниками коаліції, в тому числі й Іван СІДЕЛЬНИК, вибраний за списком БЮТ, але який вийшов зі складу фракції у ВР.

«Ми не підтримуватимемо жодного кроку влади, який спрямований на монополізацію ринку, зокрема ринку зернових культур. Ніякі доопрацювання йому (законопроекту – УНІАН) не допоможуть. Ми вважаємо, що його (законопроект – УНІАН) не треба взагалі приймати. Він сприяє монополізації, і опозиція його підтримувати не буде», – сказав народний депутат, критикуючи рішення аграрного комітету ВР України відправити цей законопроект на доопрацювання.

У свою чергу, юрист компанії «Волков і Партнери» Андрій ЗАБЛОЦЬКИЙ відзначив, що норми законопроекту № 8053 порушують не тільки Конституцію і Господарський кодекс України, але й цілий ряд зобов`язань нашої країни перед СОТ. «Це може вдарити не тільки по галузі сільського господарства, але й по будь-якій іншій експортно-орієнтованій галузі господарства України», – підкреслив він.

Крім того, проти ухвалення законопроекту №8053 виступив один із його співавторів Сергій ТЕРЕЩУК (Блок Литвина). Він відзначив, що даний документ допрацьовуватиметься. «Це рішення комітету, я за нього проголосував. Тому що у такому вигляді законопроект не можна приймати. Не можна монополізувати торгівлю, експорт продукції – це однозначно», – підкреслив він.

Проти ухвалення законопроекту №8053 також виступає Головне науково-експертне управління Верховної Ради України.

При цьому І.Сідельник заявив, що виступає за законопроект №8053 і підтримує створення державного оператора, який займатиметься експортом зерна, підкресливши, що, на його думку, «держава повинна контролювати питання виробництва зерна і продовольства України».

«Селянам це (створення держоператора – УНІАН) дає надійного партнера. Держава – це надійний партнер будь-якої людини, яка сьогодні займається вирощуванням хліба. А хто у нас сьогодні ще надійніший?» – відзначив народний депутат.

Відповідаючи на питання, як єдиний держоператор зможе займатися експортом таких різних продуктів як, наприклад, зерно, соняшникова олія, І.Сідельник сказав: «В Україні, знайдуться люди, які зможуть організувати всю цю справу, – один займатиметься зерном, інший олією. Нічого тут складного немає».

Як повідомляв УНІАН, ряд депутатів пропонує ВР дозволити експорт зерна та інших об`єктів державного цінового регулювання з України тільки державному агентові або товаровиробникам.

Документом пропонується визначити, що експорт об`єктів державного цінового регулювання дозволяється здійснювати виключно сільськогосподарським товаровиробникам таких об`єктів в об`ємах власного виробництва і Державному агентові з забезпечення експорту об`єктів державного цінового регулювання.

Згідно з документом, перелік таких об`єктів встановлює Кабмін щорічно за результатами моніторингу аграрного ринку.

Держагента з забезпечення експорту таких об`єктів визначає Кабмін за підсумками конкурсу.