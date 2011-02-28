ПР: у законопроекті №8053 про монополізацію експорту с/г продукції зацікавлені чиновники-корупціонери

В ухваленні законопроекту №8053, який обмежує право експорту об`єктів державного цінового регулювання тільки їхніми виробниками і державним агентом, зацікавлені чиновники-корупціонери.

Про це УНІАН заявив заступник голови Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин Верховної Ради України Валерій БЕВЗЕНКО (Партія регіонів).

«Якщо ми хочемо згорнути зовнішньоекономічну діяльність, закрити експорт і аграрне сільське господарство, то треба підтримувати цей законопроект. Я голосував на комітеті проти цього законопроекту. І виступав проти. І більшість виступала проти. Чому його протягнули, я не знаю. Це корупційний законопроект. Він спрямований проти аграрного комплексу України», – сказав В.Бевзенко.

На його думку, ціни на продукцію сільгоспвиробників повинні встановлюватися виключно світовою кон`юнктурою без якого-небудь адміністративного втручання.

«Це чиновницький законопроект, він потрібний аграрним чиновникам, щоб вони далі плодили побори, всілякі квоти. Це законопроект про те, що хтось повинен встановлювати ціни, тоді як ціни на зерно регулюють фондові біржі та світовий ринок, а тут у нас є чиновники, які краще за всіх, виявляється, знають, які ціни повинні бути на зерно, – підкреслив народний депутат. – Тобто це законопроект з галузі марення. Його не тільки приймати, але й подавати не можна. Як можна регулювати ціни в ринковій економічній системі в країні з могутнім аграрним потенціалом, яка є найбільшим експортером зернових на світові ринки?» – підкреслив В.Бевзенко.

На думку заступника голови Аграрного комітету ВР, чиновники таким чином можуть «остаточно поховати агропромисловий комплекс і вбогий український народ».

Як повідомляв УНІАН, МВФ, ЄБРР, Всесвітній банк, Українська зернова асоціація (УЗА), Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами (GAFTA), а також Головне науково-експертне управління Верховної Ради України висловилися проти ухвалення цього законопроекту.

Крім того, проти ухвалення документа виступив народний депутат від БЮТ і міністр праці і соцполітики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, заявивши, що за наслідки ухвалення законопроекту №8053 відповідатиме парламентська більшість.

Довідка УНІАН. Ряд депутатів пропонує ВР дозволити експорт зерна та інших об`єктів державного цінового регулювання з України тільки державному агентові або товаровиробникам.

Законопроектом №8053 пропонується визначити, що експорт об`єктів державного цінового регулювання дозволяється здійснювати виключно сільськогосподарським товаровиробникам таких об`єктів в об`ємах власного виробництва і Державному агентові з забезпечення експорту об`єктів державного цінового регулювання.

Згідно з документом, перелік таких об`єктів встановлює Кабмін щорічно за результатами моніторингу аграрного ринку.

Держагента з забезпечення експорту таких об`єктів визначає Кабмін за підсумками конкурсу.