У школах Києва запроваджується дієтичне харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження «Про організацію харчування учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», згідно з яким учні 5-11 класів, які, за висновками медичних комісій, потребують дієтичного харчування будуть отримувати його у школах безкоштовно. Також продовжуватимуть безкоштовно харчуватися учнів 1-4 класів.

Безкоштовне харчування отримають учні 1-11 класів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Харчуватимуться і 10% вихованців груп продовженого дня. Ще 15% дітей, які займаються у цих групах, отримуватимуть харчування за півціни. Хто саме з учнів отримуватиме харчування, вирішуватиме педагогічна рада.

«Цим розпорядженням ми повертаємо до навчальних закладів дієтичне харчування. Аби бути певним у якості продуктів та збалансованості меню, у кожній школі передбачені посади інспектора з харчування та медичної сестри з дієтичного харчування», – зауважила начальник Головного управління освіти та науки КМДА Віра ГОРЮНОВА.