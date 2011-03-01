У парламенті завтра відбудеться круглий стіл із проблем АПК

У парламенті завтра, 2 березня, о 13.00 під головуванням голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА розпочнеться засідання круглого столу з проблем АПК (вул. Грушевського, 5, конференц-зала, вхід через 1-й під’їзд).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, акредитація журналістів на заході проводиться сьогодні, 1 березня, з 14.00 до 16.00 за тел. 255-30-74.