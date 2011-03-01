Азаров: в Україну не поставлятиметься гречка, від якої відмовилася Росія

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ гарантує, що в Україну не поставлятиметься гречка, від якої відмовилася Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні журналістам у ході відвідання науково-дослідних інститутів агропромислового комплексу.

«Гарантія, звичайно, така є. Вона стовідсоткова. Все, що не потрапило в Росію, не потрапить і в Україну», - сказав він.

М.АЗАРОВ зазначив, що він доручив перевірити цю інформацію. Водночас він підкреслив, що дефіцит гречки в Україні створено лобістськими групами. «У нашому, так званому ринковому господарстві, існують певні лобістські угрупування, які за гроші можуть поширювати абсолютно будь-яку інформацію, працюючи зі своїми конкурентами, борючись зі своїми конкурентами. Ці ж сили створюють ажіотаж на споживчому ринку, який приводить до зростання цін, до дефіциту», - підкреслив прем`єр-міністр. Він зазначив, що таким чином в Україні створюється ажіотаж, поширюється хибна інформація про якість деяких продуктів харчування. «Нам потрібно розробити систему протиотрути, систему, яка дозволить до наших людей доводити абсолютно достовірну інформацію. Ніякого дефіциту гречки не було б, якби не був створений штучний ажіотаж певними ділками, які хотіли заробити на аномально високому попиті, на аномально високих цінах», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Водночас він зауважив, що за інформацією, яку їм надали експерти, той обсяг гречки, який мала Україна, був цілком достатнім для забезпечення цим продуктом населення. «Нам необхідно винести уроки з того, що відбулося», - підкреслив М.АЗАРОВ.