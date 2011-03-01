АМК призупинив процедуру закупівлі послуг з харчування військових на півдні України

Антимонопольний комітет України призупинив процедуру закупівлі послуг з харчування військових на півдні України через скарги на Міністерство оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМК, до Постійно діючої адміністративної колегії комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель звернулося ТОВ "Візит" зі скаргою на дії чиновників Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, фірма поскаржилася на порушення міністерством порядку проведення процедури закупівлі за державні кошти – "послуги громадського харчування (харчування особового складу військових частин і військового учбового закладу Збройних сил України, інших осіб, які згідно із законодавством мають право на забезпечення харчуванням у стаціонарних і польових умовах, і годування штатних тварин)". Дані послуги призначалися для військових частин і військових учбових закладів, що дислоковані в АР Крим, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Комісія АМКУ 28 лютого поточного року ухвалила рішення № 89-р/пк-ск, згідно з яким скарга ТОВ "Візит" від 24.02.2011 № 22 щодо вказаного порушення прийнята до розгляду, і вищезазначена процедура закупівлі припинена до винесення рішення за скаргою.

При цьому термін розгляду скарги у повідомленні не вказується.