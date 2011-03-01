В Україні практично створено запаси пального для весняно-польових робіт - Азаров

В Україні практично створено запаси пального для проведення весняно-польових робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході робочої поїздки по науково-дослідних інститутах агропромислового комплексу.

«Практично запаси пального для проведення весняно-польових робіт уже створено. Я ще раз підкреслюю – практично», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що сформовано графік поставок пального в регіони України. Зокрема існують необхідні запаси пального в державному резерві.

«Я особливих проблем не бачу, хоча, звичайно, те зростання цін на нафту, яке ми бачимо на світових ринках, природно, є серйозним чинником, який нам треба враховувати. Але до весняно-польових робіт ми готові. Вперше в Аграрному фонді є 1,5 млрд. грн. ресурсу, який має бути направлено на укладення форвардних контрактів», - сказав прем`єр, підкресливши при цьому, що така забезпеченість грошовими ресурсами для аграріїв досягнута вперше за 10 останніх років.

М.АЗАРОВ зазначив, що уряд готовий дати аграріям необхідний ресурс під форвард.

«Така ж ситуація склалася з погляду матеріальної зацікавленості наших людей вирощувати худобу. Це теж дуже серйозна позиція», - підкреслив глава уряду.