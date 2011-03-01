Держкомрезерв реалізує 18 тис. тонн зерна для недопущення зростання цін на борошно та хліб

Комітету з державного матеріального резерву України доручено забезпечити реалізацію 18 тисяч тонн зерна державного матеріального резерву підприємствам системи резерву за середньою ціною закупівлі з урахуванням витрат на зберігання - з подальшим відпуском борошна хлібопекарським підприємствам.

Про це повідомляється на сайті Держкомрезерву.

«Ці кроки здійснюються з метою недопущення стрімкого зростання цін на борошно та хліб масових сортів», - підкреслила перший заступник голови Держкомрезерву Олена ТАРАНЕНКО.

Нагадаємо, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що Кабінет міністрів виділить частину зерна з державного резерву на виробництво масових сортів хліба.

Пропонується визначити одержувачем зерна державного резерву - державні зернопереробні підприємства системи державного матеріального резерву.