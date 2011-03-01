Присяжнюк попереджає, що китайська гречка відрізнятиметься від звичної для українців

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК попереджає, що закуплена у Китаї гречка відрізнятиметься від тієї, до якої звикли українці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час прес-конференції у Тернополі. «Зрозуміло, що ця гречка відрізнятиметься, але не тому що вона кормова, а тому що це інші сорти гречки. До того ж, ми підходимо до цього питання виважено і побачимо по першій партії, чи сприйме наш споживач цю продукцію. Потім робитимемо висновки»», – сказав міністр.

За його даними, представники Державної зернової компанії уже уклали угоду на постачання гречки з Китаю, а лабораторії отримали зразки для з’ясування, чи є у закупленій продукції ГМО.

«Я переконаний, що нема, оскільки і Росія імпортувала цю продукцію», – зазначив міністр.

Принагідно він наголосив, що гречку Україна закуповує в Китаї не для того, щоб покрити її дефіцит, а щоб знизити ціни на неї на українському ринку.

«Дефіциту гречки у нас немає. Але коли почався ажіотаж, ми проаналізували рівень споживання цієї продукції за останні 5 років. І виявилося, що одна людина в середньому споживала 2 кг гречки на рік, тобто виходило 90 тис. т. Сьогодні ж ми за перше півріччя спожили 70 тис. т. Чому? Через ажіотаж, бо люди скуповують у запас за принципом «як би чого не трапилося», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.