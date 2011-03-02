Присяжнюк: в Україні немає дефіциту продуктів харчування

Міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК запевняє, що в Україні немає дефіциту продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Тернополі, коментуючи періодичну появу інформації, що в Україні бракує тих чи інших продуктів.

При цьому міністр визнав, що Україна не забезпечує себе м’ясом у достатній кількості.

«Ні для кого не новина, що ми 15-17 років є імпортнозалежні від м’яса. При цьому ми щороку зменшуємо імпорт м’яса, у 2010 – зменшили на 100 тис., і в 2011 теж зменшимо, бо збільшуються обсяги виробництва. Сьогодні у нас на складах є близько 40 тис. тонн імпортної птиці, не можуть її реалізувати, бо українська продукція витіснила її з реалізаційної мережі», - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Спаду обсягів виробництва молока, за його словами, українські сільгоспвиробники не допустили, незважаючи на зменшення кількості поголів’я ВРХ.

«Визнаємо, що 20 років поспіль поголів’я корів зменшується. Але виробництво молока залишається на рівні 11,7 млн. тонн завдяки підвищенню продуктивності», – сказав міністр.

Він додав, що проблемою в молочній галузі залишаються низькі закупівельні ціни. Розв’язати цю проблему, на його думку, можна завдяки виходу на зовнішні ринки, «насамперед Росії».

«До речі, якщо гречка у нас сьогодні коштує від 14 до 20 грн., то в Білорусі – 44 грн., у Росії – 60 грн. Масло вершкове, хліб дорожчі, ніж у нас, і в Росії, і в Білорусі. Це означає, що жодного дефіциту на продукти харчування у нас в країні немає», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, інформація про дефіцит певних продуктів вигідна, насамперед, сільгоспвиробникам, оскільки у них тоді збільшуються обсяги реалізації.

«Але, з іншого боку, така інформація вводять в оману споживача, і люди починають витрачати свої заощадження на закупівлю надлишкових продуктів, які, зрозуміло, не зберігаються довгий термін. Тобто, має місце зловживання довірою споживачів, які на підставі такої інформації надлишково витрачають свої кошти. Тому я б радив виважено реагувати на такі повідомлення, сенсу говорити про дефіцит продуктів немає», – запевнив М.ПРИСЯЖНЮК.