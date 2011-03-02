Весняно-польові роботи в Україні можна починати після 20 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він відзначив, що такі терміни можливого початку робіт підтверджено прогнозами синоптиків.

«Після 20 березня можна починати весняно-польові роботи на півдні», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що ключове завдання уряду – забезпечити умови для оптимальної структури посівів, а також кормову базу, що б дозволило відроджувати тваринництво.

Також прем`єр вкотре наголосив про необхідність забезпечити форвардні закупівлі, які б забезпечили потреби внутрішнього ринку сільгосппродукції, фінансувати закупівлю добрив і палива для сільгосппідприємств.

За його словами, вчені України, які працюють в аграрному напрямі, зокрема в землеробстві, визнають, що цього року Україна найкраще за останні 10 років підготовлена до початку весняно-польових робіт.

М.АЗАРОВ нагадав, що на сьогоднішній день в Аграрному фонді є 1,5 млрд. грн., які можуть бути використані для форвардних закупівель зерна.