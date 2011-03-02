Імпортозалежність України зумовлює зростання цін на продукти харчування - прем'єр

Імпортозалежність України зумовлює зростання цін на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні під час засідання Кабінету міністрів України.

«Те, що у нас, наприклад, деякі овочі і фрукти дорожче, ніж у Лондоні, - це нонсенс. Наслідком відкриття попередньою владою кордонів для іноземних продуктів та зниження державної підтримки галузі став занепад рослинництва і тваринництва», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що винятком є лише вирощування експортно орієнтованої продукції – зерна, соняшника, ріпака. «На жаль, наші громадяни вже звикли до польських яблук, турецьких помідорів, єгипетської картоплі, американського та польського м’яса. Разом з тим імпортозалежність відкриває двері і для цінових сплесків, які стають тенденцією і на світовому ринку», - наголосив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 березня, М.АЗАРОВ заявив, що Україна впродовж 3-7 років повинна сама себе забезпечити продовольством.

«Завдання стоїть дуже велике, дуже серйозне. І всім абсолютно зрозуміло й очевидно, що за рік ніяких радикальних змін не зробиш, але цілеспрямована, планомірна робота за 3-5, можливо 7 років, дозволить вирішити безліч серйозних завдань. Перш за все, забезпечення України власними продуктами харчування», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що це стосується, перш за все, збільшення обсягів виробництва зернових, м`яса, молока. Прем`єр вважає, що для цього не потрібні колосальні кошти, а необхідні правильні організаційні рішення.