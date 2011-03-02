Королевська вимагає розслідування причин росту цін на продукти

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вимагає парламентського розслідування причин зростання цін на продукти.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона заявила на брифінгу у Верховній Раді.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, в Україні склалася критична ситуація на продовольчому ринку.

"Зростання цін на основні продукти харчування значно перевищило офіційну статистику. Молоко подорожчало на 33%, борошно - на 70%, капуста - на 133%, картопля - на 100%, олія - на 40%, а ціни на гречку виросли у три рази. Скорочується виробництво продуктів харчування. За минулий рік на 100 тис. тонн вироблено менше хліба, на 219 тис. тонн менше вирощено овочів, і майже на тисячу тонн впало виробництво картоплі. При цьому збільшився імпорт продуктів харчування з Китаю і країн Азії", - сказала народний депутат.

Н. КОРОЛЕВСЬКА вважає, що ця ситуація вимагає негайного втручання з боку парламенту.

"Тому я ініціюю створення в парламенті Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин неконтрольованого зростання цін на продукти харчування. Я вважаю, що необхідно терміново розслідувати причини такого колосального зростання цін на внутрішньому ринку. Необхідно з'ясувати, які маніпуляції для цього були застосовані і чому уряд сьогодні не вживає адекватні заходи, не проводить продовольчі інтервенції для того, щоб збалансувати ситуацію. Створення слідчої комісії допоможе нам детально розібратися з цими питаннями", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету зазначила, що в Україні побито рекорд цін на продукти першої необхідності. "У Луганській області середня ціна на борошно в супермаркеті 6,50 гривень, тобто 80 центів США. У Сполучених Штатах ціна в 2,5 рази менша - 30 центів, у Франції - 34 центи, у Грузії - 45 центів. Невже у нашій країні населення у 2-3 рази багатше, ніж в цих країнах? Неконтрольоване зростання цін на продукти - це результат непродуманих дій уряду, викликаного ними ажіотажу на ринку і споживчої паніки" - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат упевнена, що найстрашніше для економічної стабільності країни - це ручне регулювання. "Уряд спочатку б’є по економіці молотком, вводячи різні обмеження і підвищуючи корупційний податок. У результаті багато підприємств починають працювати у збиток. Потім чиновники роблять заяви про те, що ніяких причин для паніки немає. Природно, довіра до нашого уряду така, що громадяни починають змітати з прилавків усе і за будь-якими цінами. Починається паніка. Після цього уряд ще раз б’є по ринку, намагаючись зупинити зростання цін, погрожує завалити країну імпортом і товар остаточно зникає з прилавків", - пояснила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, наближені до влади компанії заробляють на дефіциті сотні мільйонів доларів. "Ці кошти виймають з наших кишень ті, хто в одній руці тримає молоток, а в інший відкритий мішок для грошей. Тільки на ввезенні китайської гречки, за попередніми підрахунками, ділки зароблять понад 130 млн. грн., а ще сотні мільйонів гривень зароблять на потрійній ціні", - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.