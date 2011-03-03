У Чернівцях подорожчав соціальний хліб

У Чернівцях на 10-15 копійок подорожчали деякі сорти хлібобулочних виробів Чернівецького хлібокомбінату, який вважається монополістом на території Буковини.

Як передає кореспондент УНІАН, вартість самого популярного соціального сорту хліба «Орільський» у магазинах зросла з 3,20 грн. до 3,35 грн., батона - з 3,45 грн. до 3,55 грн.

Як повідомив місцевим ЗМІ директор Чернівецького хлібокомбінату Віталій САМСОНЕНКО, причиною подорожчання хліба стало «значне підвищення цін на борошно». За його словами, якщо місяць тому підприємство ще купувало борошно вищого ґатунку по 2 тис. 400 грн. за тонну, то нині ціна перевищує 3 тис. 400 грн.

Також зросла мінімальна зарплата, подорожчали енергоносії та інша сировина, підкреслив він.

Водночас два види хліба «Хотинський» і «Щоденний» не подорожчали. У мережі магазинів Чернівецького хлібокомбінату вони коштують, відповідно, 2,1 та 2,9 грн.