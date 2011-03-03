«Бісквіт-Шоколад» підвищив ціни на продукцію в середньому на 2%

Корпорація "Бісквіт-шоколад", один з найбільших виробників кондитерських виробів, у лютому поточного року підвищила ціни на продукцію в середньому на 2% через зростання цін на какао-боби.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

"Компанія "Бісквіт-шоколад" у січні утримувала ціни на шоколадну продукцію на колишньому рівні, але з лютого вимушена була підвищити їх в середньому на 2% ", - сказано у повідомленні.

Зростання цін пов'язане з введенням у січні 2011 року заборони на експорт какао-бобів з Кот-д'Івуару і зростанням цін на них на світовому ринку.

Довідка УНІАН. Корпорація "Бісквіт-шоколад" - один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції. Корпорація заснована у 2004 році у складі АТЗТ "Кондитерська фабрика "Харків'янка", АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика", ТОВ "Торговий дім "Престиж". У сферу її управління також входять ВАТ "Первухінський цукровий завод", ТОВ "Красноградський млин", ЗАТ "Агрофірма ім. Г.Сковороди", ТОВ "Агрофірма "Петропавлівка".

У 2010 році підприємства корпорації випустили 64,1 тис. тонн кондитерських виробів, що на 8% більше, ніж у 2009 році. У грошовому вираженні обсяг виробництва виріс на 25% і склав 860,2 млн. грн.