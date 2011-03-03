ВР скасувала ввізне мито на гречку до 1 червня

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" щодо ставки на деякі зернові культури".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 260 народних депутатів з 404, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом передбачено для вирішення питання наповнення внутрішнього ринку гречаною групою і стабілізації цінової ситуації, встановити тимчасово, до 1 червня 2011 року, нульову ставку ввізного мита на цю зернову культуру.

Як зазначають у пояснювальній записці до цього законопроекту, це дозволить забезпечити негайну закупівлю за мінімальною ціною до державного інтервенційного фонду гречки в кількості не менше 25 тис. тонн. У записці вказано, що відповідно до розрахункового балансу попиту і пропозиції, запропонованого обсягу цієї крупи буде достатньо для забезпечення внутрішньої потреби і стабілізації ціни.

Також у документі сказано, що виробництво крупи гречаної в Україні складає 30% від загального обсягу виробництва круп. Останніми роками помітно тенденцію до скорочення посівних площ під гречкою, зокрема, якщо у 2000 році посівні площі гречки складали 573,5 тис. га, то у 2010 році - лише 215,4 тис. га.

Відповідно і виробництво гречки у 2010/11 маркетинговому році очікують на рівні 138 тис. тонн, що є найменшим об`ємом за останні роки.