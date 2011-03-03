«Бісквіт-Шоколад» збільшив чистий прибуток на 9,5%

Корпорація "Бісквіт-шоколад", один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів, за підсумками 2010 року отримала чистий прибуток у розмірі 58,4 млн. грн., що на 9,5% більше, ніж у 2009 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Крім того, за уточненими даними, збільшився об'єм реалізації продукції: чистий дохід корпорації у минулому році склав 891 млн. грн., що на 27% перевищує показник 2009 року.

Нагадаємо, за підсумками 2009 року увесь прибуток, отриманий компанією, інвестували у розвиток виробництва. Очікують, що аналогічне рішення акціонери підприємств приймуть і за результатами 2010 року.

Довідка УНІАН. Корпорація "Бісквіт-шоколад" - один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції. Корпорація заснована у 2004 році у складі АТЗТ "Кондитерська фабрика "Харків'янка", АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика", ТОВ "Торговий дім "Престиж". У сферу її управління також входять ВАТ "Первухінський цукровий завод", ТОВ "Красноградський млин", ЗАТ "Агрофірма ім. Г.Сковороди", ТОВ "Агрофірма "Петропавлівка".

У 2010 році підприємства корпорації випустили 64,1 тис. тонн кондитерських виробів, що на 8% більше, ніж у 2009 році. У грошовому вираженні обсяг виробництва виріс на 25% і склав 860,2 млн. грн.