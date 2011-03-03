УКАБ: затримки з імпортом насіння ставлять під загрозу проведення весняно-польових робіт

Затримки з імпортом насіння ставлять під загрозу проведення весняних польових робіт.

Як повідомили УНІАН в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), компанії-постачальники імпортованого насіння не можуть здійснювати їх митне оформлення через неможливість отримання довідки про включення сортів до Державного реєстру.

Як зазначили в УКАБ, якщо ситуацію не вирішать найближчим часом, то аграрії будуть вимушені або зменшувати посівні площі під певними культурами (у першу чергу це стосується кукурудзи, цукрового буряка, рапсу, соняшника), або використовувати менш якісне насіння, що негативно позначиться на продуктивності.

"Зараз багато говорять про те, що весняні польові роботи стримуватиме дорожнеча дизпалива і мінеральних добрив, - прокоментував генеральний директор УКАБ Володимир ЛАПА. – Проте абсолютно очевидно, що за відсутності якісного насінного матеріалу відпрацьовані технології знівелюють, а урожай буде набагато нижчий від очікуваного".

В УКАБ пояснюють затримки з видачею відповідних довідок проведенням адміністративної реформи, що тимчасово знижує ефективність роботи державного апарату. У той же час, експерти УКАБ застерігають, що відсутність якісного насінного матеріалу, використання насіння гірших посівних кондицій може істотно обмежити потенціал врожайності.

"Якщо зараз попередній прогноз урожаю зернових на 2011 рік складає 45-47 млн. тонн, то проблеми з насінням можуть знизити цей показник до 40 млн. тонн, насамперед за рахунок такої культури як кукурудза", - зазначає експерт з ринків рослинницької продукції УКАБ Роман СЛАСТЕН.

На його думку, аналогічні наслідки можливі і у виробництві цукрового буряка і овочів, що може зумовити збереження залежності від імпорту на українському ринку і дорожчання вирощеної продукції восени цього року.

Більше того, використання менш якісного насіння зумовить не лише зниження врожайності на 15-20%, але і аналогічне підвищення собівартості виробництва основних культур, що негативно позначиться на споживчих цінах після збирання врожаю 2011 року. "Варто також сказати, що ряд насінних компаній поставляє батьківські лінії насіння для виробництва насіння в Україні. А неможливість своєчасного ввезення в країну батьківських ліній негативно вплине на забезпечення насінням вже у 2012 році" - додав виконавчий директор Насінної асоціації України Олександр МУЛЯР.

За оцінками Насінної асоціації України, частка посівів зарубіжної селекції в загальній площі посівів сільськогосподарських культур у 2010 році склала: соняшник - 35%, кукурудза - 40%, рапс, капуста, цибуля - 50%, цукровий буряк - 60%.

За даними УКАБ, у 2010 році в Україну було імпортовано 29,4 тис. тонн насіння кукурудзи, 6,5 тис. тонн насіння соняшника, 4,2 тис. тонн насінної картоплі, 1,94 тис. тонн насіння рапсу, 1,7 тис. тонн насінної цибулі, 0,89 тис. тонн насіння цукрового буряка.