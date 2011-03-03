Хомутинник: дешева китайська гречка знизить ціну і на українську гречку

Ввезення дешевої гречки з Китаю до України має знизити і ціни українського виробника на цей продукт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету ВР з податкової політики Віталій ХОМУТИННИК.

За його словами, той факт, що ціни на гречку збільшилися в рази, свідчить, що відбулася спекуляція. «Завдяки тому, що ми залучимо імпортну товарну позицію, ми зможемо стабілізувати ціни на українську продукцію», - сказав він.

З приводу якості імпортної гречки В.ХОМУТИННИК сказав, що всі профільні відомства зазначили, що китайська гречка не має якихось зауважень. «Всі профільні відомства запевнили, що якість буде на належному рівні», - заявив народний депутат. Він також запевнив, що готовий сам купувати цю гречку.

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір завезти з Китаю 20 тис. тонн гречаної крупи. Згідно із попередніми підрахунками, відпускна ціна на китайську гречку в Україні становитиме 10-11 грн. за кілограм.

Разом з тим міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК попереджає, що закуплена у Китаї гречка відрізнятиметься від тієї, до якої звикли українці.

«Зрозуміло, що ця гречка відрізнятиметься, але не тому що вона кормова, а тому що це інші сорти гречки. До того ж, ми підходимо до цього питання виважено і побачимо по першій партії, чи сприйме наш споживач цю продукцію. Потім робитимемо висновки», - сказав міністр 1 березня.

Він також наголосив, що гречку Україна закуповує в Китаї не для того, щоб покрити її дефіцит, а щоб знизити ціни на неї на українському ринку.