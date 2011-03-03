Кабмін дозволив місцевим органам влади регулювати гуртово-відпускні ціни на гречку

Кабінет міністрів України дозволив місцевим органам влади регулювати гуртово-відпускні ціни на гречану крупу.

Відповідна постанова від 9 лютого 2011 року №168 опублікована на сайті уряду.

Також документ передбачає, що місцеві органи влади можуть регулювати гуртово-відпускні ціни тільки на молоко пастеризоване, фасоване у плівку, тоді як раніше регулювалася ціна на усе молоко жирністю 2,5%

Нагадаємо, на сьогодні місцеві органи влади мають право встановлювати граничні рівні торгових націнок і рентабельності, а також регулювати гуртово-відпускні ціни на ряд соціально значимих продуктів харчування, зокрема хліб, борошно, деякі молочні і м'ясні продукти.