Івано-Франківська область не готова до запровадження ринку землі - облрада

Івано-Франківщина нині не готова до запровадження ринку землі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив заступник голови Івано-Франківської облради Остап ДЗЕСА. «Президент України уже озвучив, що готуються законодавчі акти і нас очікує ринок землі, - наголосив О.ДЗЕСА. – В той же час багато земель в області сьогодні не впорядковані». За його словами, тільки на «інвентаризацію земель по землекористувачах та на віднесення земель до державної чи комунальної власності для області потрібно, за оцінками фахівців, майже 100 млн. гривень. Це є колосальна цифра».

На його думку, мільйони гривень необхідно на кадастрове, картографічне забезпечення. О.ДЗЕСА повідомив також, що «фактично 80% генеральних планів сіл, міст, населених пунктів в області застарілі і не відповідають сьогоднішнім вимогам і область самотужки не справиться з цією проблемою».

«Треба сформувати державний підхід до вирішення цієї надзвичайно важливої справи» -підкреслив він.

У свою чергу голова Івано-Франківської обласної ради Олександр СИЧ сказав, що якщо завтра почнеться ринок землі, то люди проклянуть владу. «Коротенька репліка, - зауважив О.СИЧ. – Знаєте, якщо завтра почнеться ринок землі, коли він неупорядкований, без розмежування земель, без поновлення їх оцінки, люди проклянуть всю владу: і виборну і невиборну».