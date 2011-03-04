Кабмін затвердив розмір підтримки на тваринництво

Кабінет міністрів України затвердив розмір бюджетної підтримки на тваринництво на поточний рік.

Відповідна постанова (від 2 березня №182) опублікована на сайті уряду.

Згідно з документом, спеціальна бюджетна дотація за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності складає: племінним заводам - до 1,9 тис. грн. за одну голову, племінним репродукторам - до 1 тис. грн. за одну голову та іншим сільськогосподарським підприємствам - до 600 грн. за одну голову.

Спеціальна бюджетна дотація за поголів'я телиць, закуплених у фізичних осіб (населення) для вирощування, - до 7 грн. за 1 кг живої ваги.