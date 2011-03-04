Кабмін встановив мінімальні ціни на цукор

Кабінет міністрів України встановив мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк на 2011-2012 маркетинговий рік (з 1 вересня 2011 р. по 1 вересня 2012 р.).

Відповідна постанова (від 2 березня №179) опублікована на сайті уряду.

Документом встановлюєть граничний розмір квоти постачання цукру на внутрішній ринок (квота "А") в період з 1 вересня 2011 р. по 1 вересня 2012 р. в об'ємі 1,86 млн. тонн.

Також документом затверджені мінімальні ціни на цукровий Буряк, який поставлятимуть у вказаний період для виробництва цукру у рамках квоти "А", з урахуванням базисної цукристості, на рівні 339,24 грн. за тонну, і на цукор квоти "А" - на рівні 4 тис. 925 грн. за тонну.