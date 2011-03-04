“Авангард” у 2010 р. збільшив чистий прибуток на 38%

Avangardco Investments Public Limited, один з найбільших виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, за підсумками 2010 року збільшив чистий прибуток на 38%, у порівнянні з показником 2009 року - до 184,8 млн. дол.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Наголошують, що виручка збільшилася на 37% і склала 439,7 млн. дол. За інформацією компанії, зростання виручки було викликане збільшенням об`єму виробництва і продажів яєць і яєчних продуктів. Показник EBITDA збільшився на 27% і склав 193,5 млн. дол. Рентабельність по EBITDA скоротилася до 44% (у 2009 році - 48%). Показник рентабельності знизився в порівнянні з 2009 р. через присутність у складі EBITDA за 2009 р. одноразового доходу від списання заборгованості перед зв`язаними особами у розмірі 22,5 млн. дол. Рентабельність за чистим прибутком залишилася на рівні 42% (2009 р. - 42%). Чистий борг на кінець звітного періоду склав 77,8 млн. дол., в порівнянні з 31 грудня 2009 року чистий борг скоротився на 24%.

Показник відношення чистого боргу до EBITDA скоротився до 0,4 (на підставі EBITDA за 12 місяців) з 0,7 в грудні 2009 року. На кінець періоду частка довгострокових зобов`язань (включаючи поточну частину довгострокових зобов`язань) в структурі заборгованості компанії склала 97%.

Доходи від реалізації яєць складають 64% в структурі загальної виручки від реалізації компанії. Зростання продажів було викликане значним зростанням об`єму виробництва яєць до 4,420 млн. штук завдяки збільшенню поголів`я птаха протягом 2010 р. до 24,3 млн. голів.

Наголошують, що частка об`ємів продажів компанії через сучасні роздрібні

мережі зросла з 2% від об`єму продажів яєць в 2009 році до 16% в 2010 році.

У 2010 р. виручка від реалізації яєчного порошку склала 91 млн. дол., що більш ніж в чотири рази перевищує показник 2009 р. Частка яєчних продуктів у загальній структурі продажів компанії склала 21% .

Об`єм капітальних витрат у 2010 році склав 82,1 млн. дол., засоби були спрямовані на будівництво птахокомплексів «Авіс» і «Чорнобаєвське» в Хмельницькій і Херсонській областях. Потужності підприємств будуть введені до кінця 2011 р.

У компанії нагадали, що в 2010 році загальне виробництво яєць зросло на 22% - до 4 млрд. 420 млн. шт. Експорт "Авангарду" в 2010 році збільшився до 1 млрд. штук яєць і яєчних продуктів у яєчному еквіваленті, що майже в 3,3 разу перевищує показник 2009 року. При цьому в загальному об`ємі експорту переважала частка яєчних продуктів у зв`язку з вищим попитом.

Нагадаємо, в результаті IPO на Лондонській фондовій біржі в травні 2010 р. компанія залучила 200,2 млн. дол. У жовтні 2010 р. компанія розмістила єврооблігації на суму 193,5 млн. дол. з терміном погашення 29 жовтня 2015 р.

Довідка УНІАН. "Авангард" – одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів.

За підсумками 2010 р. займає 26% ринку яєць (43% промислового ринку яєць) в Україні і 79% ринку яєчних продуктів країни. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України і в Автономній Республіці Крим.