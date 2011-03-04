У Сумах відбулася аграрна виставка-ярмарок

Головне управління агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації організувало і провело сьогодні в обласному центрі третю виставку «Присадибне господарство Сумщини».

Як передає кореспондент УНІАН, виставка-продаж насіння, квітів, посівного матеріалу, пристосувань для обробки невеликих ділянок проходила в будівлі управління, а на майданчику перед будівлею працював ярмарок, в якому брали участь виробники сільгосппродукції зі всієї області.

За словами організаторів заходу, одне із завдань ярмарку — налагодження партнерських відносин і обмін інформацією про нові технології і методи між дрібними товаровиробниками.

Судячи з черг, сумчани оцінили співвідношення якості і ціни товарів. За твердженням директора виставки Вікторії КУЛІШ, ціни на всі товари були приблизно на 15% нижчі за ринкові: стандартна пачка масла — 10 грн., яблука — 6 грн. за кг, гречка — 13-14 грн. за кг

Останній продукт викликав посилений попит. Тільки два підприємства виставили свою гречку на продаж. Одне продавало її по 14 грн. і вже в перші 40 хвилин торгівлі розпродало всі запаси, залишилася тільки гречана січка по 13,50 грн., якою теж охоче цікавилися.

Друге підприємство продавало гречку по 13 грн., але в одні руки всього по два кілограми. Як пояснила продавець, так вирішила черга.