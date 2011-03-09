Суд зупинив виконання рішення про позбавлення Дельта Кепітал СА прав на 95,07% у СФ «Житомирських ласощів»

Київський апеляційний адміністративний суд 3 березня 2011 року виніс рішення про зупинення виконання рішення про позбавлення Дельта Кепітал СА прав на 95,07% у статутному фонді ЗАТ «Житомирські ласощі». Про це УНІАН повідомила представник компанії Дельта Кепітал СА, адвокат Наталя ІВАНИЦЬКА.

Прийняте "в таємниці від іноземного інвестора" рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 27.07.2010 року про повернення статуту ЗАТ «Житомирські ласощі» у стан 1999 року і скасування реєстрації додаткових емісій буде переглянуте в апеляційному порядку. Київський апеляційний адміністративний суд 3 березня 2011 року поновив строк на апеляційне оскарження зазначеного рішення особам, які не брали участі у розгляді справи, а саме: швейцарської компанії Дельта Кепітал СА, яка до винесення оскаржуваного рішення володіла 95,07% статутного фонду ЗАТ «Житомирські ласощі».

Крім того, за дорученням Адміністрації Президента України, яка відреагувала на звернення депутата Європейського парламенту Марека СІВЕЦА, до судового процесу долучилась Прокуратура міста Києва, представляючи інтереси держави в особі Житомирського територіального управління Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Рішення апеляційного суду від 3 березня п.р. фактично означає накладення мораторію на всі і будь-які юридичні дії, пов’язані із зміною корпоративного статусу ЗАТ “Житомирські ласощі» та його акціонерів, зазначає адвокат.

Нагадаємо, що на протязі останніх півроку швейцарська компанія Дельта Кепітал СА намагається відстояти свої капіталовкладення в судах України, однак відновлення справедливості поки що не відбулось.

Довідка УНІАН. Кондитерська фабрика "Житомирські ласощи" (створена у 1944 р.) – один з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні. На фабриці виробляється понад 227 видів продукції.