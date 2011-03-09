Молдова поскаржилась на Україну в СОТ

Молдова поскаржилась на Україну в Світову організацію торгівлі з приводу дискримінаційних умов продажу молдавського коньяку на українському ринку.

Як повідомляється на сайті СОТ, відповідний запит на проведення консультацій з Україною з цього питання Молдова подала третього березня в Світову організацію торгівлі.

Зокрема, на думку молдавської сторони, невигідні умови для їх продукції на українському ринку встановлює Закон України «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» зі змінами від 2008 року.

Разом з тим, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України агентству УНІАН повідомили, що закон про ставки акцизного мита на алкогольні напої втратив силу після набуття чинності Податкового кодексу України.

Нагадаємо, що в середині лютого 2011 року Україна звернулася до СОТ із запитом на проведення консультацій з Молдовою з приводу дискримінаційного «екологічного» збору з українських товарів за утилізацію пластикових пляшок та упаковки «tetra-pack» (окрім молочної продукції), який не стягується з молдавської продукції.