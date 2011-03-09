У Житомирській області 84% озимих знаходиться у хорошому стані

У Житомирській області на 2 березня 127,2 тис. га або 84 % озимих знаходиться у хорошому стані.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Наголошують, що такі результати отримали після обстеження посівів озимих зернових культур в господарствах області.

У задовільному стані знаходиться 11% озимих (на 17,4 тис. га), в поганому – 6,8 тис. га (5%).

Повідомляють також, що станом на 2 березня агроформування регіону купили 39,1 тис. тонн мінеральних добрив, що на 3,1 тис. тонн (9%) більше за аналогічний торішній показник, і 109,9 тонн засобів захисту рослин, що на 35,9 тонн більше, ніж було рік тому.

Крім того, сільгосппідприємствами області засипано 24,8 тис. тонн насіння ярових зернових культур, що складає 103% від необхідного, з них доведено до посівних кондицій 23,6 тис. т. (98%).