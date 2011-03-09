Держагентство резерву переробить 18 тис. тонн зерна на борошно для соціальних сортів хліба

Державне агентство резерву України з 15 березня почне переробку 18 тис. тонн зерна на борошно для виробництва соціальний сортів хліба.

Про це УНІАН повідомила прес-служба агентства.

Повідомляється, що згідно з рішенням уряду, три державні підприємства системи держрезерву: Кулиндоровський КХП (Одеська обл.), Дунаєвецький КХП (Хмельницька обл.) і Охтирський КХП (Сумська обл.) перероблять 18 тис. тонн зерна держрезерву на борошно для виробництва соціальних сортів хліба.

Міністерство економічного розвитку та торгівлі надає Держагентству резерву України перелік хлібопекарських підприємств, яким реалізується борошно, вироблене із зерна державного матеріального резерву.

Відповідно до підписаних договорів, відпуск підприємствам зерна і переробка його на борошно почнеться з 15 березня 2011 р.