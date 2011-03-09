ROSHEN відкрив фірмовий магазин в Одесі

Кондитерська корпорація ROSHEN відкрила фірмовий магазин в м. Одеса. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Загальна площа магазину - 300 кв. м. У магазині представлений повний асортимент кондитерської продукції ROSHEN.

Довідка УНІАН. До складу Міжнародної кондитерської корпорації ROSHEN входять 4 українських фабрики (Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики „Ліконф" (РФ), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також молочний комбінат «Бершадьмолоко» і «Літинський племзавод».

Корпорація виготовляє до 200 видів кондитерських виробів. Загальний об`єм виробництва продукції досягає 400 тис. тонн на рік.