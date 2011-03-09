ROSHEN відкрив фірмовий магазин в Одесі
11:55, 09 березня 2011Агро
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Кондитерська корпорація ROSHEN відкрила фірмовий магазин в м. Одеса. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.
Загальна площа магазину - 300 кв. м. У магазині представлений повний асортимент кондитерської продукції ROSHEN.
Довідка УНІАН. До складу Міжнародної кондитерської корпорації ROSHEN входять 4 українських фабрики (Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики „Ліконф" (РФ), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також молочний комбінат «Бершадьмолоко» і «Літинський племзавод».
Корпорація виготовляє до 200 видів кондитерських виробів. Загальний об`єм виробництва продукції досягає 400 тис. тонн на рік.
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