«Наша Україна» проти мораторію на продаж землі, але хоче прозорих механізмів земельного ринку

Політична партія «Наша Україна» виступає проти продовження мораторію на продаж землі, але наполягає на створенні прозорих механізмів її продажу.

Як повідомляє прес-служба партії, про це заявив народний депутат від «Нашої України» Віктор МАТЧУК, коментуючи відповідні законодавчі ініціативи влади та опозиційних сил у парламенті.

За його словами, реформування в земельній сфері має перш за все відповідати інтересам селян. На думку депутата, держава зобов’язана створити запобіжники для уникнення спекуляцій на ринку землі, внаслідок яких селяни можуть втратити свої землі.

«Ми категорично проти того, щоб на земельному ринку повторилася ситуація з ваучерною приватизацію в промисловості, в результаті якої більшість промислових об`єктів опинились у власності вузького кола осіб», - підкреслив В.МАТЧУК.

Він нагадав, що сьогодні деякі опозиційні сили виступають за продовження до 2015 року мораторію на продаж сільськогосподарських земель, запровадженого ще у 2001 році. Однак цей мораторій завдає великих збитків державі та окремим громадянам. «Нашоукраїнець» зауважив, що законом продаж землі не передбачено, але фактично земля давно вже продається через тіньові корупційні схеми.

Депутат зазначив, що багато селян продали свої паї за мізерні суми, бо поки в державі діє мораторій, немає справедливої ринкової вартості землі. За деякими оцінками, завдяки суміжним корпоративним правам, четверта частина українських земель сільськогосподарського призначення (близько 10 млн. га) належать агрохолдингам з іноземним капіталом.

«Зараз і селяни, і потенційні інвестори чекають, коли ринок землі буде розблоковано. Тому замість чергового продовження мораторію, який обмежує право власності мільйонів українців на землю, треба розробляти та ухвалювати законодавчі акти, які допоможуть громадянам реалізувати свої права», - наголосив В.МАТЧУК.

На його переконання, перед запровадженням ринку землі Верховна Рада має прийняти низку законодавчих актів, що дозволять створити прозорі механізми продажу землі, ввести необхідні обмеження, забезпечити адекватну та справедливу процедуру оцінки якості та цінності землі.

«Наша Україна» виступає за заборону продажу сільськогосподарських земель іноземним громадянам та компаніям з часткою іноземного капіталу. Потрібно встановити чіткі обмеження розміру приватного землеволодіння та гарантувати збереження цільового призначення землі», - підкреслив народний депутат.

Водночас, В.МАТЧУК вважає неприпустимими дії влади, що знижують інвестиційну привабливість сільськогосподарського виробництва в умовах проведення земельної реформи. За його словами, якщо держава створить умови, за яких займатись сільським господарством стане невигідно, – ціни на землю будуть штучно занижені.

«Якщо запровадження ринку земель буде реалізовано відповідно до інтересів селян та національної економіки, це дозволить суттєво підвищити конкурентноздатність українського агропромислового комплексу, покращити ситуацію на продовольчому ринку та зробить українських селян заможними людьми. «Наша Україна», зі свого боку, постійно контролюватиме дії влади у проведенні земельної реформи», - наголосив В.МАТЧУК.