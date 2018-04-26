Україна vs США: хто переможе у битві за врожай?

Схоже, Україна прислухалася до критики щодо втручання влади у роботу ринку аграрної продукції. А заразом і до закликів не використовувати квотування і ліцензування, причому непрозорим способом, експорту зерна. Замість квот, швидше за все, застосують інший, "м`який", метод гальмування експорту зерна - експортні мита.

Це стало зрозуміло після того, як перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина Акімова 2 березня заявила, що для збереження зерна на внутрішньому ринку дію квот після 30 березня подовжувати не варто і обмеження експорту можна взагалі замінити введенням високих експортних мит.

"У разі, якщо виникають проблеми на міжнародних ринках, то краще використовувати механізм митного захисту. Він прозоріший, більше того, він навіть прибутковий для бюджету і не викликає ніяких питань про нерівний доступ тих чи інших виробників або торговців", - сказала головний економіст Адміністрації Президента.

Таку заяву вона зробила після того, як не лише зарубіжні трейдери з ЄС і США здійняли галас з приводу непрозорості процедур, але і міжнародні фінансові організації, включаючи, як не дивно, Міжнародний валютний фонд, офіційно звернулися до прем`єр-міністра Миколи Азарова з проханням навести лад у сфері експорту зерна.

"Дивність" щодо МВФ полягає у тому, що досі, починаючи з 2008 року, Фонд публічно не реагував на ситуацію в аграрному секторі України. Увага МВФ була зосереджена лише на речах, які так чи інакше впливають на ситуацію з фінансами.

Цього разу, мабуть під впливом уряду США , МВФ, у якому ця країна відіграє головну роль, приєднався до листа Європейського банку реконструкції та розвитку і Всесвітнього банку.

Зараз, не виключено, що у перегляді програми співпраці для отримання чергового траншу кредиту, МВФ може виставити певні вимоги і щодо ринку зерна.

Представники ЄБРР, ВБ і МВФ в Україні 23 лютого звернулися до Азарова з проханням "ще раз" проаналізувати можливі наслідки внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (законопроект 8053), згідно з якими в Україні буде створений державний оператор для експорту зерна. "Ми вважаємо, що цей законопроект, у разі його прийняття, створить державну монополію на експорт зерна і приведе до фактичного усунення приватних зернотрейдерів з ринку" - сказано у листі.

Представники МФО зазначили, що за умови прийняття документу законопроект "посилає негативний сигнал" інвесторам, які розглядають можливість довгострокових інвестицій у виробництво і переробку зернових. У зверненні підкреслено, що іноземні зернотрейдери вже призупиняють роботу в Україні, а деякі з них розглядають можливість відходу з українського ринку.

Цікаво, що цього ж дня Американська торгова палата (АТП) в Україні також надіслала лист, але вже Президентові Віктору Януковичу, зміст якого фактично співпадає з листом МФО. "Закон (у випадку ухвалення законопроекту 8053 - авт .) де-юре і де-факто ліквідує вільний ринок і встановить державну монополію на експорт харчової і сільськогосподарської продукції", - сказано у листі АТП.

Члени Палати закликали Кабінет міністрів виступити проти прийняття запропонованого документу, інакше дії влади розійдуться з раніше зробленими заявами про прозорість ринків. "У разі бездіяльності уряд України порушить виконання своїх зобов`язань і діятиме всупереч політичним заявам, які зробив Президент України, прем`єр-міністр та інші вищі державні посадовці, які зобов`язалися дотримуватися принципів вільного ринку і підтримувати залучення іноземних інвестицій в Україну", - сказано у листі.

І тут варто сказати про наполегливість вимог ЄС і США. Адже ще 7 лютого ц.р. керівник відділу у справах Росії і Євразії офісу торгового представника США Бетсі ХАФНЕР, яка спеціально приїхала до Києва, щоб розібратися з ситуацією на аграрному ринку, заявила, що аргументи України на користь квотування експорту зерна непереконливі. Вона також висловила стурбованість США втручанням держави в роботу аграрного ринку України.

Непрозорий розподіл експортних квот і законопроект 8053, зазначила преставник торгпреда США, є "сигналом того, що інвестиційний клімат в країні погіршується".

У свою чергу ще 1 лютого Посол Великобританії в Україні Лі ТЕРНЕР на зустрічі з журналістами заявив про непрозорість у розподілі квот на експорт зернових з України.

Пізніше під час зустрічі з Азаровим представники Європейської БізнесАсоціації також звертали увагу українського прем`єра на законопроект 8053 і непрозорість виділення квот на експорт зерна.

Тоді український прем`єр-міністр доручив міністрові аграрної політики Миколі Присяжнюку розібратися з ситуацією і в черговий раз аргументував необхідність введення квотування експорту тим, що зерно, за росту ціни на нього на внутрішньому ринку, необхідно зберегти для потреб усередині країни. При цьому він нагадав, що ЄС сам істотно обмежує експорт зерна. Чи змінилася позиція прем`єра сьогодні і чи згоден він замінити обмежувальні заходи експорту, поки невідомо. В останні дні Азаров не робив заяв щодо цього.

А ось США продовжують інформаційну атаку у тому ж ключі.

Уже 2 березня віце-президент США Джозеф Байден подзвонив Президентові України Віктору Януковичу. Під час розмови, повідомили в посольстві США в Україні, окрім політичних обговорювали й економічні питання. Дж. Байден зокрема зазначив, що США хочуть, щоб в Україні було більше прямих іноземних інвестицій, і тому необхідно уникати ухвалення будь-яких законів або дій, які б ускладнювали можливості робити такі інвестиції.

Про який саме законопроект, який заважає інвестиціям, йшла мова здогадатися нескладно. Складніше спрогнозувати - коли конкретно українська сторона прийме рішення замінити експортні квоти на експортні мита. Часу для цього залишилося не так багато - квоти на експорт зерна діють до кінця березня. Поки що заяви про можливий перегляд "бар`єрів" на шляху зерна з України прозвучали тільки від представників Адміністрації Президента. Уряд же тримає паузу і не поспішає "брати під козирьок"... Як, утім, не поспішає і заявляти свою думку щодо заміни квот на мита. Адже месидж від АП прозвучав практично тиждень тому... Пам`ятаючи про те, що "регіональна" команда свої протиріччя на люди не виносить, мабуть, тільки ця німа пауза може натякати на можливі "терки" між АП і КМУ у квотно-митному питанні.

Юрій Дощатов (УНІАН)