АМКУ оштрафував ТОВ «Сумиторг-Партнер» за зниження виробництва хліба

Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувало ТОВ "Сумиторг-партнер" на 12 тисяч гривень за зловживання монопольним становищем у зниженні виробництва соціальних сортів хліба.

Як повідомили УНІАН у прес-службі тервідділення, встановлено, що ТОВ без об'єктивних причин знизило виробництво тих сортів хліба, на які поширюється державне регулювання цін. Такі дії призвели до негативних наслідків для споживачів.

Відповідач визнав порушення, зобов'язався відновити обсяги виробництва соціальних сортів хліба і сплатити штраф у розмірі 12 тис. грн. до державного бюджету.

Довідка УНІАН. За даними Сумського тервідділення АМКУ, ТОВ "Сумиторг - Партнер" (працює на потужностях Сумського хлібокомбінату) займає у регіоні близько 55% ринку хліба.