"Укрпромінвест" планує побудувати 2 тваринницьких комплекси

АПК "Укрпромінвест" планує побудувати у Вінницькій області 2 тваринницькі комплекси на 5,2 тис. корів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив член ради директорів групи підприємств "Укрпромінвест" і генеральний директор АПК "Укрпромінвест" Олексій ПОРОШЕНКО.

За його словами, нові тваринницькі комплекси на 2,6 тис. корів кожен побудують у Погребищенському і Крижопільському районах.

"Зараз зі Сполучених Штатів повинні повернутися наші фахівці, які привезуть досвід будівництва нових тваринницьких комплексів. Після цього ми розробимо проектну документацію і почнемо будівництво", - сказав він.

О.ПОРОШЕНКО уточнив, що нові комплекси будуть розраховані на вирощування молочних порід корів для забезпечення кондитерської корпорації Roshen необхідною сировиною для нової кондитерської фабрики у Вінниці.

У будівництво нових тваринницьких комплексів "Укрпромінвест" планує інвестувати 20-25 млн. євро і завершити їх будівництво за 2 роки.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці ведеться будівництво нової кондитерської фабрики, об'єм інвестицій у яку складе понад 300 млн. доларів.

Також у Вінниці у 2012 році буде побудований потужний молокопереробний комплекс.

Довідка УНІАН. АПК "Укрпромінвест" заснований у 1993 році, входить до ДП "Укрпромінвест".

ДП "Укрпромінвест" об'єднує підприємства автомобільної галузі (корпорація "Богдан", компанія "Автоекспо", ТОВ "Укравтозапчастини", ТОВ "Укрпромінвест-авто"), суднобудування (завод "Ленінська кузня"), харчової промисловості (корпорація "Roshen", Верхньодніпровський крохмалепаточний комбінат, Вінницький комбінат хлібопродуктів, корпорація "Рідна Марка"). До групи також входить ТД "Іста", яка займається виробництвом і реалізацією акумуляторних батарей.