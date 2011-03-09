У Донецьку ситуація з хлібом під контролем – мер

У Донецьку ситуацію з наявністю хлібобулочних виробів на торгових прилавках міста місцеві органи влади тримають під контролем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив донецький міський голова Олександр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

За словами мера, він "дав завдання: перевірити ситуацію з хлібобулочними виробами на території міста".

"Так, щодня дончани споживають 182-185 тонн хлібобулочних виробів. Ситуацію ми тримаємо під постійним контролем", - сказав О. ЛУКЬЯНЧЕНКО. При цьому він зазначив, що у місті на сьогодні запасів борошна і сировини для хлібобулочних виробів вистачає не менше ніж на 10 діб, а запаси зерна, які є на території Донецької області, дозволяють забезпечувати стабільну роботу і стабільне постачання населення міста.

Мер висловив надію, що така ж ситуація сьогодні і в інших містах Донецького регіону.