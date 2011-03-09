Королевська просить Азарова взяти під особистий контроль ситуацію на ринку хліба

Голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСКА просить прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА узяти під особистий контроль ситуацію на ринку хліба.

"Прошу доручити відповідним центральним органам виконавчої влади забезпечити наявність у продажу і стабільність цін на соціально значимі продукти харчування на усій території України", - сказано у депутатському зверненні Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ до прем`єр-міністра України, повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету.

У прес-службі зазначили, що в минулі вихідні у Луганській області склалася критична ситуація щодо постачань соціальних сортів хліба. Найбільш складною була ситуація у містах Ровеньки і Свердловськ, де було зафіксовано повну відсутність хліба у роздрібному продажі. На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, незабезпечення хлібом цілого регіону можливо лише шляхом змови відповідних суб`єктів, які зловживають своїм монопольним становищем на ринку хліба і борошна. Метою такої змови є спекуляції з цінами на хліб.

"Останнім часом ми дуже часто спостерігаємо проблеми з продовольством у нашій державі. Спочатку соціальну напругу спровокувала відсутність гречки, внаслідок чого ціни на неї виросли у декілька разів. Потім подібна ситуація спостерігалася з пшеничним борошном. Аналогічний стан справ можна спрогнозувати на ринку інших соціально-значимих продуктів харчування", - сказано у зверненні народного депутата.

"Я вважаю, що ситуація, яка склалася, вийшла за рамки допустимого. На мою думку, держава зобов`язана використовувати усі наявні владні повноваження для стабілізації ринку продовольства і недопущення подальших подібних випадків", - пише Н.КОРОЛЕВСЬКА.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись статтями 16 і 17 Закону України "Про статус народного депутата України", Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до прем`єр-міністра України з проханням узяти під особистий контроль ситуацію на ринку хліба в Луганській області. Також вона просить дати відповідні доручення щодо проведення об`єктивної і грунтовної перевірки причин відсутності соціальних груп хліба у роздрібному продажі і наявності можливих зловживань з боку постачальників борошна і хліба, а також вжити усі можливі заходи у рамках владних повноважень з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.

"Прошу вас доручити відповідним центральним органам виконавчої влади забезпечити наявність у продажу і стабільність цін на соціально значимі продукти харчування на усій території України", - йдеться у листі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня 2011 року Н.КОРОЛЕВСЬКА ініціювала створення у парламенті Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин неконтрольованого зростання цін на продукти харчування. Депутат зазначила, що в Україні побитий рекорд цін на продукти першої необхідності. "У Луганській області середня ціна на борошно в супермаркеті 6,50 грн., тобто 80 центів США. У Сполучених Штатах ціна у 2,5 раза менше - 30 центів, у Франції - 34 центи, у Грузії - 45 центів. Невже у нашій країні населення у 2-3 рази багатіше, ніж у цих країнах?

Неконтрольоване зростання цін на продукти - це результат непродуманих дій уряду, викликаного ними ажіотажу на ринку і споживчої паніки", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.