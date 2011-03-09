Ліцензії на імпорт цукру-сирцю мають погоджувати з Мінагропродом та Держрезервом

Ліцензії на імпорт очеретяного цукру-сирцю у рамках тарифної квоти видаватимуть за узгодженням з Міністерством аграрної політики і продовольства України та Державним агентством резерву України. Відповідна постанова Кабінету Міністрів №204 від 28 лютого 2011 року опублікована на сайті уряду.

Документом визначено, що вказані узгодження додають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності до заявки на отримання ліцензії.

Згідно з постановою, тарифна квота на ввезення в Україну очеретяного цукру-сирцю щорічно розподіляється таким чином: 260 тонн загального об'єму тарифної квоти до 1 січня 2019 року виділяють для Парагваю відповідно до домовленостей при вступі України до СОТ, а з 1 січня 2011 року розподіл залишку тарифної квоти на імпорт цукру-сирцю з очерету здійснюється за принципом "перший прийшов - першим обслуговуєшся".

Розгляд заявок на отримання ліцензій на ввезення очеретяного цукру-сирцю у рамках тарифної квоти здійснюють у порядку їх надходження.

Як повідомляв УНІАН, Україна зобов'язалася перед Світовою організацією торгівлі щорічно встановлювати квоту на імпорт очеретяного цукру-сирцю в об'ємі 260 тис. тонн.